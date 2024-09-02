Bucks, Brook Lopez'i takas etmeyecek

Milwaukee Bucks'ın, yakın zamanda çıkan söylentilere rağmen Brook Lopez'i takas etmeyi planlamadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bucks, Brook Lopez'i takas etmeyecek
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02 Eylül 2024 14:16
Milwaukee Bucks'ın, yakın zamanda çıkan söylentilere rağmen Brook Lopez'i takas etmeyi planlamadığı bildirildi.

ESPN'den Brian Windhorst, The Hoop Collective podcast'inde Bucks'ın Lopez'e takımda kalacağına dair güvence verdiğini açıkladı:

"Şu an itibariyle, onu takas etmeyecekleri kesin bir şekilde söylendi. Brook'a da söylenmiş. Brook bazı söylentileri duymuş ve 'Neler oluyor?' diye takımı yokladığında, 'Hayır, seni takas etmeyeceğiz.' demişler."

36 yaşındaki Lopez, 2024-25 sezonu için 23 milyon dolar kazanacağı iki yıllık sözleşmesinin son yılına giriyor.

Geçtiğimiz sezon Lopez, maç başına 30,5 dakikada ortalama 12,5 sayı, 5,2 ribaund ve 1,6 asist üretmişti.

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