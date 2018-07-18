Milwaukee Bucks, Brandon Jennings'i serbest bıraktı.



Yahoo'dan Shams Charania'nın haberine göre; Bucks, Jennings'in 2.2 milyon Dolar'lık kontratından çıkma hakkını kullandı. Jennings'in kontratı, garanti olmayan bir kontrattı.



Jenngins'in kontratının iptal edilme nedeni olarak Pat Connaughton transferi gösterildi.



28 yaşındaki Brandon Jennings, kontratının garanti hale gelmesi tarihini 1 ay geriye çekmişti. Geçen sezon 14 maça çıkan oyun kurucu, sezonu 5.2 sayı ve 3.1 asist ortalamalarıyla noktaladı.



