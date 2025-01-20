"Bucks, Bradley Beal'ı almak istiyor" iddiası

Milwaukee Bucks'ın Phoenix Suns guardı Bradley Beal için takas yapmakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Bucks, Bradley Beal'ı almak istiyor' iddiası
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20 Ocak 2025 11:42
Milwaukee Bucks'ın Phoenix Suns guardı Bradley Beal için takas yapmakla ilgilendiği iddia edildi.

The Stein Line'dan Marc Stein, Bucks'ın Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'dan ziyade Beal'ı almaya daha fazla ilgi göstereceğini söyledi. Bunun, Butler'ı nihayetinde istediği Phoenix'e gönderen bir işlemin parçası veya tamamen ayrı bir anlaşma olabileceği öne sürüldü.

Milwaukee, daha önce Beal'a, Washington Wizards'ın bir üyesiyken de ilgi göstermişti. Deneyimli guardın Bucks'a bir takası onaylayıp onaylamayacağı bilinmiyor. Ve Beal için takas yapabilmek için, Milwaukee'nin Beal'ı almak adına gerekli maaşları bir araya getirebilmek için ikinci apronun altına girmesi gerekecek.

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