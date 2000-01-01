Bucks, Bogdan'ı "ayartmaya çalıştığı" için, Draft hakkından oldu!

NBA, Milwaukee Bucks'ın Bogdan Bogdanovic işleminin zamanlamasıyla lig kurallarını ihlal ettiğini ve ekibin 2022 ikinci tur Draft hakkını kaybedeceğini belirledi.



20 Kasım'da açılan imza-ve-takasla ilgili soruşturmanın ardından, lig nihayetinde Bucks ile Bogdanovic ve / veya menajeri arasındaki erken tartışmaların "NBA için zararlı davranışlarda" gerçekleştiğini belirledi.



NBA tarafından yayınlanan açıklamada, "Ceza, Bucks'ın soruşturmayla olan işbirliğini, Bucks ile Bogdanovic arasındaki bir sözleşmenin şartları konusunda izin verilmeyen herhangi bir erken anlaşmaya dair kanıt bulunmamasını ve sonuçta takımın Bogdanovic ile imza atmamasını dikkate almıştır." ifadeleri yer aldı.



NBA, iki taraf arasında erken bir anlaşmanın kanıtını bulsaydı, Bucks daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilirdi.



2022 ikinci tur seçimi, Bucks ekibi George Hill için bir 2018 anlaşmasında 2021 ikinci tur seçimini zaten takas ettiği için, müsait olan ilk seçimleriydi.



