Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'u 118-107 yenen Milwaukee Bucks, seriyi 4-2 kazanarak NBA finalinde Phoenix Suns'ın rakibi oldu.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi.
Sakatlığı süren yıldız oyuncusu GiannisAntetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ın skor yükünü, 23'ü üçüncü çeyrekte olmak üzere 32 sayı atan KhrisMiddleton çekti. Middleton ayrıca 7 asist yaptı ve 3 top çaldı. JrueHoliday de 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla Middleton'a eşlik etti.
Hawks'ta CamReddish 21 sayı, BogdanBogdanovic 20 sayı, TraeYoung 14 sayı, 9 asist ve JohnCollins 13 sayı, 11 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.