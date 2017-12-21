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Bucaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'da antrenör Aytekin Sümbül'ün teknik direktörlük görevine getirildi.

Kaynak: DHA
Bucaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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21 Aralık 2017 14:40
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilip devre arasına 13 puanla 15'inci sırada giren Bucaspor'da antrenör Aytekin Sümbül'ün teknik direktörlük görevine getirildiği öğrenildi.

Mehmet Bulut'un istifasının ardından son 2 lig ve 1 kupa karşılaşmasında takımı sahaya çıkaran genç çalıştırıcı ile yola devam edileceği bildirildi. Resmi imzaların en kısa sürede atılacağı ifade edildi.

Bucaspor, 26 Aralık Salı günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçı hazırlıklarını Aytekin Sümbül yönetiminde tesislerinde sürdürüyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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