Bucaspor'u bekleyen büyük tehlike

TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor'da yaşanan idari krizin ardından şimdi de eski oyuncu Dady'e olan borç gündeme bomba gibi düştü.Bucaspor'da 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de forma giyen Dady'nin 1 milyon euronun üzerinde alacağı olduğu ve bu paranın 12 gün içinde ödenmemesi halinde sarı-lacivertlilerin çok ağır cezalar alacağı öğrenildi.Portekizli futbolcunun evrakının kulübe ulaştığı ifade edilirken, FIFA Disiplin Komitesi'nin kulübe küme düşürmenin yanı sıra eksi 12 puan silme cezası da vereceği kaydedildi. Dady'den gelen haberle sarsılan camianın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Maddi olarak tarihinin en zor günlerini geçiren Fırtına'da taraftarlar da sosyal medya üzerinden Dady haberini paylaşarak isyan bayrağını açtı.Sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde 90 bin TL borç nedeniyle Kaynaklar Tesisleri'nde elektrikler kesildi. Futbolcular ve teknik ekip büyük mağduriyet yaşadı, idmanlar iptal oldu. Eski başkanlardan Çetin Kayışlı ise elektirik faturasının ödenmesi için kampanya başlattı. Kayışlı, kulübe 10 bin TL bağışladığını belirterek sosyal medya hesabından,dedi. Öte yandan taraftarın yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından Bucasporlu kurmaylar kongre kararı aldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile görüşen Başkan İrfan Bal ve yöneticilerin olağanüstü genel kurul tarihini 6-13 Ağustos olarak belirlediği ifade edildi.