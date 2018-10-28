Bucasporlu Aktaş: 'Baştan sona egemen bizdik'

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Karacebey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez kazanan Bucaspor, derin bir nefes aldı.Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Fırtına, Play-Off yarışındaki rakibini yenerek 3 puandan fazlasını kazandı. Sergiledikleri futbolla alkış toplayan genç kramponlar zaferi taraftarlarıyla paylaştı. Özgüven kazanan sarı-lacivertliler, toplam 6 puanla son sıradan kurtulamaması rağmen gelecek haftalar için camiaya umut verdi.Görevde olduğu ilk 4 maçta puan yüzü göremeyen teknik direktör Algun Erdem, bu kez şanssızlığı kırdıklarını söyledi.Galibiyette emeği geçen futbolculara ve Başkan Cihat Aktaş'a teşekkür eden genç teknik adam,dedi.