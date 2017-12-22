TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Aytekin Sümbül, takımın düzlüğe çıkacağını söyledi.



Yeni bir sayfa açacaklarını belirten Sümbül, "Devre arası kampına girmeden önce Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Ardından ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok iyi bir devre arası kampı geçireceğiz.



Yıllarca Bucaspor'da altyapıda görev yaptım. Birçok futbolcuyu yakından tanıyorum. Birlik ve beraberlik içinde takımı layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.