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Bucaspor'dan acı itiraf: ''Gelirimiz yok!''

TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor'da başkan adayı İrfan Bal, takımın ekonomik sorunları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Bucaspor'dan acı itiraf: ''Gelirimiz yok!''
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11 Temmuz 2018 15:55
TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor'da 16 Temmuz'da olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan yönetim, bir yandan da kaynak arayışlarını sürdürüyor.

Geçici yönetimin başkanlığını üstlenen ve henüz başka bir aday çıkmaması nedeniyle başkanlığa aday olmaya hazırlanan İrfan Bal, "Göreve devam edersek kongreden sonra en az 2 milyon TL ödeme yapmamız gerekecek. Mevcut kadroya ve takımdan ayrılan futbolcuları geri getirmek için ödemeler yapmalıyız. Personel, elektrik ve üçüncü şahıslara borcumuz var. Kamp malzemeleri ve yeni sezon formaları için de masraflarımız olacak. Gelirimiz yok ve yükümüz çok ağır" diye konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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