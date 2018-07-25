  •  
    Mina için baş döndüren teklifi böyle duyurdular
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...
  •  
    G.Saray'dan Belhanda için cevap; 'Bonservisi...'
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"

Bucaspor'da kamp yok

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kamp yapmama kararı aldı.

Kaynak: DHA
Bucaspor'da kamp yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 13:50
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden sezon başı kampı yapmama kararı aldı.

Yaşanan elektrik ve su kesintisi yüzünden 6 gün idman yapamayan ancak borcun ödenmesiyle yeniden sahaya inen Sarı-lacivertlilerin, lig başlayana kadar Kaynaklar Tesisleri'nde çalışacağı bildirildi. Eski futbolcusu Dady'e olan yaklaşık 1 milyon euroluk borç yüzünden küme düşme cezası alma tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler kampanya başlattı.

Cuma gününe kadar oyuncuyla anlaşılamaması halinde FIFA Disiplin Komitesi tarafından amatör kümeye düşürülecek olan İzmir ekibinde, kampanyaya çok fazla ilgi olmaması kurmayları üzdü. Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bucasporlu taraftarlar da sosyal medya hesaplarından Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya destek çağrısı yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için