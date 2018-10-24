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Bucaspor'da Barış'a ağır ceza

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da Barış Tenşi'ye disiplinsiz hareketleri nedeniyle ceza geldi.

Kaynak: DHA
Bucaspor'da Barış'a ağır ceza
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24 Ekim 2018 14:07
TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Çorum Belediyespor'a 4-1 yenilerek 9 hafta sonunda galibiyetle tanışamayıp 3 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da Barış Tenşi'ye ağır ceza geldi.

Önceki hafta oynanan Bayburt İl Özel İdare karşılaşmasının 59. dakikasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gören genç futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 4 maçtan men etti.

Kuruldan 3 bin TL de para cezası alan, Çorum deplasmanında da forma giyemeyen Barış, bu haftaki Karacabey Belediyespor, Ankara Adliyespor ve Muğlaspor karşılaşmalarında görev yapamayacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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