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Bucaspor'a Dady'den müjde

Bucaspor, 1 milyon 96 bin Euro borçlu olduğu eski futbolcusu Dady'nin ödemesini yılbaşından sonra yapacak.

Kaynak: DHA
Bucaspor'a Dady'den müjde
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01 Ağustos 2018 13:49
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, 1 milyon 96 bin Euro borçlu olduğu eski futbolcusu Dady'nin ödemesini yılbaşından sonra yapacak.

Yönetimin başına geçen Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, Dady'nin avukatlarına bir ödeme planı sunduklarını söyledi.

Ülgen, oyuncuya bir miktar da para yatıracaklarını belirterek, "Dady'nin alacakları yılbaşından sonra düzenli olarak verilecek. Çok yoğun bir görüşme programımız oldu. Aksi halde FIFA Disiplin Komitesi'nden eksi 12 puan ve küme düşürülme cezaları alacaktık. Yeni gelecek yönetimin elini rahatlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Maddi sıkıntılarla boğuşan sarı-lacivertlilerde genç orta saha oyuncusu Saruhan'ın Boluspor ya da Gaziantep Gazişehir'e 700 bin TL'ye satılacağı kaydedildi.

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