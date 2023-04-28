Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u ağırlıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyaman FK'dan hükmen aldığı 3 puanla son 4 hafta öncesi şampiyonluk yarışında ikinci sıradaki yerini koruyan Bucaspor 1928, cumartesi evinde Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek.
Bucaspor, Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza sebebiyle taraftarından yoksun olacak. 69 puanı olup lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde rakibinin hatasını kollayan Bucaspor, yarışta son hafta ligden çekilen Diyarbekirspor'la oynaması gereken maçtan da hükmen 3 puanı hanesine yazdıracak.
Bucaspor, Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza sebebiyle taraftarından yoksun olacak. 69 puanı olup lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde rakibinin hatasını kollayan Bucaspor, yarışta son hafta ligden çekilen Diyarbekirspor'la oynaması gereken maçtan da hükmen 3 puanı hanesine yazdıracak.
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