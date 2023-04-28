Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u ağırlıyor

TFF 2. Lig'de zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, bu hafta sahasında Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 15:22
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyaman FK'dan hükmen aldığı 3 puanla son 4 hafta öncesi şampiyonluk yarışında ikinci sıradaki yerini koruyan Bucaspor 1928, cumartesi evinde Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek.

Bucaspor, Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza sebebiyle taraftarından yoksun olacak. 69 puanı olup lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde rakibinin hatasını kollayan Bucaspor, yarışta son hafta ligden çekilen Diyarbekirspor'la oynaması gereken maçtan da hükmen 3 puanı hanesine yazdıracak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery