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Bucaspor zirve ile yarışamıyor

Tff 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Play-Off potasında yer alan İnegölspor'u konuk edecek Bucaspor, bu sezon zirve hesapları yapan takımlardan hiç puan alamadı.

Kaynak: DHA
Bucaspor zirve ile yarışamıyor
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28 Şubat 2018 11:55
Bucaspor şu an ilk 5 sırada yer alan Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve İnegölspor'a yenilerek taraftarını üzdü. Fırtına, lider Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 kaybederken, ikinci Hatayspor'a iki maçta da diş geçiremedi.

Hatayspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, dış sahadaki karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Bucaspor, üçüncü basamaktaki Afjet Afyonspor'a deplasmanda, dördüncü Sivas Belediyespor'a da taraftarının önünde 1-0 yenildi. İzmir ekibi bu haftaki rakibi İnegölspor'a yine aynı skorla mağlup oldu. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, İnegölspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi ve taraftardan destek istedi.

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