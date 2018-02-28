Bucaspor şu an ilk 5 sırada yer alan Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve İnegölspor'a yenilerek taraftarını üzdü. Fırtına, lider Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 kaybederken, ikinci Hatayspor'a iki maçta da diş geçiremedi.
Hatayspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, dış sahadaki karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Bucaspor, üçüncü basamaktaki Afjet Afyonspor'a deplasmanda, dördüncü Sivas Belediyespor'a da taraftarının önünde 1-0 yenildi. İzmir ekibi bu haftaki rakibi İnegölspor'a yine aynı skorla mağlup oldu. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, İnegölspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi ve taraftardan destek istedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Hatayspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, dış sahadaki karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Bucaspor, üçüncü basamaktaki Afjet Afyonspor'a deplasmanda, dördüncü Sivas Belediyespor'a da taraftarının önünde 1-0 yenildi. İzmir ekibi bu haftaki rakibi İnegölspor'a yine aynı skorla mağlup oldu. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, İnegölspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi ve taraftardan destek istedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın