TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, yeniden çıkışa geçti. Geçen hafta evinde Kırklarelispor'a tek golle yenilip zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Uşak'ta kazanmayı başarıp moral buldu.



"SERİ GALİBİYETLER ALACAĞIZ"



Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, zorlu bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını belirtti. İç sahada alınan yenilgiyi deplasmanda telafi ettiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Liderle aramızda 3 puan fark var. Biz seri galibiyetler yakalayıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi.





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