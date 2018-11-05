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Bucaspor moral buldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yendikten sonra deplasmanda Ankara Adliyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk kez 2'de 2 yapan Bucaspor, kümede kalma umutlarını yeşertti.

Kaynak: DHA
Bucaspor moral buldu
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05 Kasım 2018 14:54
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yendikten sonra deplasmanda Ankara Adliyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk kez 2'de 2 yapan Bucaspor, son sıradan kurtulamamasına rağmen kümede kalma yolunda umutlarını iyice yeşertti.

Altyapı oyuncularıyla mücadele eden sarı-lacivertliler, kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 6'dan 2'ye düşürdü. Teknik direktör Algun Erdem, "Ufak ufak, emin adımlarla, hedef büyütmeden, şımarmadan yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımın ve bizi 90 dakika destekleyen taraftarlarımızın ayağına sağlık" dedi.

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini ancak iki penaltılarının verilmediğini ifade eden teknik patron Erdem, "Genç ve tecrübesiz bir ekibiz diye takdir hakları hep rakiplerden yana kullanılıyor. İlk yarıda Oğuz'a, ikinci yarıda İsa'ya yapılan fauller yüzde 100 penaltıydı. İsa'nın çorabında 10 santim delik oluştu. Hakem bunu görmesine rağmen çalmadı" diye konuştu. İzmir'den 4 otobüsle Ankara'ya giden taraftarlara teşekkür eden genç teknik adam, "Kendimizi evimizde gibi hissettik. Yönetim de her dakika yanımızdaydı. Daha iyi olmak için çalışacağız" yorumu yaptı.

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