Bucaspor, ligin dibe demir attı

Geçen sezon 2'nci Lig'e veda eden, bu sezon başında ise yaşadığı maddi ve idari krizler yüzünden oyuncularını kaybedip transfer yapamayan sarı-lacivertliler, 6 maçta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde edip taraftarını kahretti.Tamamı altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla yola çıkan Bucaspor, maç öncesi teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollarını ayırıp Algun Erdem'i dümene geçirdi. Kan değişikliği ile umutlanan sarı-lacivertliler Diyarbekirspor karşısında da beklediği skoru alamadı. Grubunda kazanamayan tek takım olan Bucaspor, 2015-16 sezonunda da 2'nci Lig'deyken ilk 6 haftayı galibiyet göremeden tamamladı. Bucaspor o sene son maçta ligde kalmıştı.İzmir'i 8 sene önce Süper Lig'de temsil eden Bucaspor'un kötü gidişatı taraftarın da büyük tepkisini çekti.Sarı-lacivertli futbolseverler sosyal medya üzerinden yöneticilere sert tepki gösterdi. İlk maçında mağlubiyetle tanışan teknik direktör Algun Erdem taraftardan sabır istedi. Çok genç bir ekiple çalıştıklarını ifade eden Erdem, "Taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Ancak çocuklara kızmasınlar. Bucaspor'un içinde bulunduğu durumu tepki göstermekle haklılar ama gencecik futbolcuların kucağına bomba bırakıldı. Bu çocuklardan başka oyuncularımız yok. Transfer tahtasını açık değil. Oyuncularımızla yola devam edeceğiz. Ben takımın toparlanması için her şeyi yapacağım fakat bireysel hataları engelleyemem. Sabır bekliyoruz" dedi.