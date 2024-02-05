Bucaspor, ikinci yarıda düşüşe geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, 24'üncü hafta maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalırken, ikinci devre itibariyle düşüşe geçti.
Devre arasında birçok as futbolcusuyla yollarını ayırıp kadroyu sil baştan değiştiren sarı-lacivertliler ikinci yarının ilk 5 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Vanspor ve Karacabey Belediyespor maçlarını 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Nazilli Belediyespor'la berabere kaldı. Tek galibiyetini Ankaraspor'u 1-0 yenerek alan İzmir ekibi, haftayı 42 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Bucaspor 1928'in lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkı 11 oldu.
Devre arasında birçok as futbolcusuyla yollarını ayırıp kadroyu sil baştan değiştiren sarı-lacivertliler ikinci yarının ilk 5 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Vanspor ve Karacabey Belediyespor maçlarını 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Nazilli Belediyespor'la berabere kaldı. Tek galibiyetini Ankaraspor'u 1-0 yenerek alan İzmir ekibi, haftayı 42 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Bucaspor 1928'in lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkı 11 oldu.