Bucaspor, ikinci yarıda düşüşe geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, 24'üncü hafta maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalırken, ikinci devre itibariyle düşüşe geçti.



Devre arasında birçok as futbolcusuyla yollarını ayırıp kadroyu sil baştan değiştiren sarı-lacivertliler ikinci yarının ilk 5 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.



Vanspor ve Karacabey Belediyespor maçlarını 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Nazilli Belediyespor'la berabere kaldı. Tek galibiyetini Ankaraspor'u 1-0 yenerek alan İzmir ekibi, haftayı 42 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Bucaspor 1928'in lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkı 11 oldu.



