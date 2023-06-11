Bucaspor, güle oynaya finalde

TFF 2. Lig playoff yarı final rövanş maçında Bucaspor 1928 ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bucaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Bucaspor, 62. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle kazandı.
İlk maçı 3-1 kazanan Bucaspor, bu sonuçla birlikte 2. Lig playoff finaline yükseldi ve Şanlıurfaspor ile eşleşti.
Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.
Bucaspor, 62. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle kazandı.
İlk maçı 3-1 kazanan Bucaspor, bu sonuçla birlikte 2. Lig playoff finaline yükseldi ve Şanlıurfaspor ile eşleşti.
Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.
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