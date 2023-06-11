Bucaspor, güle oynaya finalde

Bucaspor, TFF 2. Lig playoff yarı finalinde İskenderunspor'u toplamda 4-1'lik skorla mağlup etti ve finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor, güle oynaya finalde
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11 Haziran 2023 22:13
TFF 2. Lig playoff yarı final rövanş maçında Bucaspor 1928 ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bucaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bucaspor, 62. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle kazandı.

İlk maçı 3-1 kazanan Bucaspor, bu sonuçla birlikte 2. Lig playoff finaline yükseldi ve Şanlıurfaspor ile eşleşti.

Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.

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