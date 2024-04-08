Bucaspor doludizgin devam ediyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonlmuk mücadelesi veren Buçaspor 1928 evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bitime 4 maç kala lider Esenler Erokspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertliler gösterdiği performansla camiasına umut aşıladı



Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, bir engeli daha aştıklarını belirterek, "Artık 4 final maçımız kaldı. Bunlardan biri evimizde oynayacağımız Esenler Erokspor karşılaşması. Biz her maçımızı kazanmaya odaklandık. Sezon sonunda direkt olarak 1'inci Lig'e çıkan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.



Bucaspor 1928 önümüzdeki maçta deplasmanda 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek.





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