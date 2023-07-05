Bucaspor'dan Ömer Şişmanoğlu hamlesi!

TFF 2. Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanacak olan Bucaspor 1928'de takviye çalışmaları sürerken, yönetimden taraftarı oldukça heyecanlandıran bir hamle geldi.



Sarı-lacivertlilerin, son olarak Denizlispor'da forma giyen deneyimli forvet Ömer Şişmanoğlu ile büyük oranda anlaştığı iddia edildi. Bucaspor 1928 yönetiminin, son iki sezonda yeşilsiyahlı formayı terleten 33 yaşındaki golcüye imzayı attırmasının an meselesi olduğu ifade edildi.



Denizli temsilcisinden ayrılan ve bonservisi elinde olan Ömer'le maaş konusunda ufak pürüzlerin kaldığı ancak önümüzdeki haftaya kadar sorunun çözüleceği belirtildi.



KARİYERİ PARLAK



Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan gurbetçi futbolcu Almanya'da St. Pauli, Türkiye'de de Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor formalarını da terletti. Süper Lig'de 177 maçta forma giyen tecrübeli hücumcu 42 gol atarken, 13 asistlik performans sergiledi.



