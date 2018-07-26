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Bucaspor Dady'den süre istedi

Bucaspor, Süper Lig döneminde kadrosuna bulunan ve borcunu ödemediği taktirde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı eski futbolcusu Daddy'den süre istedi.

Kaynak: DHA
Bucaspor Dady'den süre istedi
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26 Temmuz 2018 13:12
Süper Lig döneminde kadrosunda yer alan Dady'e 1 milyon 97 bin euro borcu bulunan ve bu parayı ödememesi halinde FIFA Disiplin Komitesi tarafından küme düşürülme cezası alması gündeme gelen Bucaspor, Portekizli futbolcudan ek süre istedi.

Yarın Dady'e ödeme yapması gereken sarı-lacivertlilerin oyuncunun avukatıyla görüştüğü öğrenilirken kurmayların, "Bize 1 hafta süre verin. Kaynak arıyoruz. Paranızı yatırmak için çabalıyoruz" dediği öğrenildi.

Dady ve avukatının teklife sıcak bakması yönetimi sevindirdi. Dady'nin süreyi salı gününe uzatacağı açıklandı.

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