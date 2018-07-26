Bucaspor Dady'den süre istedi

Süper Lig döneminde kadrosunda yer alan Dady'e 1 milyon 97 bin euro borcu bulunan ve bu parayı ödememesi halinde FIFA Disiplin Komitesi tarafından küme düşürülme cezası alması gündeme gelen Bucaspor, Portekizli futbolcudan ek süre istedi.Yarın Dady'e ödeme yapması gereken sarı-lacivertlilerin oyuncunun avukatıyla görüştüğü öğrenilirken kurmayların,dediği öğrenildi.Dady ve avukatının teklife sıcak bakması yönetimi sevindirdi. Dady'nin süreyi salı gününe uzatacağı açıklandı.