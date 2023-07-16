Bucaspor'da, Yalçın Koşukavak sesleri

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de teknik direktör arayışları hız kazandı.



Deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Yalçın Koşukavak ismi gündeme geldi. Geçen sezon Manisa FK'da görev yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlayan yönetimin alternatif isimler de belirlediği kaydedildi.



Koşukavak daha önce Altay, İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Denizlispor ve Kayserispor'da teknik direktörlük görevi yapmıştı.



