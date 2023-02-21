Bucaspor'da gündem Suat Kaya

Daha önce Ertuğrul Sağlam ve Ufuk Kahraman ismi üzerinde duran sarı-lacivertlilerin Suat Kaya'yı gündeme aldığı öğrenildi.



Kurmayların ilk olarak Sağlam'la görüştüğü ancak olumlu yanıt alamadığı bildirildi.



Ardından rotayı Suat Kaya'ya çeviren Bucaspor 1928'in temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.



Daha önce 2015-2016 sezonunda Bucaspor'da da çalışan Suat Kaya'nın göreve gelmeye sıcak baktığı da vurgulandı. İzmir ekibi yeni teknik direktörünü hafta sonuna kadar belirleyecek.





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