Bucaspor'da gündem Suat Kaya

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de geçen hafta teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrılırken, yönetim yeni çalıştırıcı için adayları çoğalttı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor'da gündem Suat Kaya
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21 Şubat 2023 13:51
Daha önce Ertuğrul Sağlam ve Ufuk Kahraman ismi üzerinde duran sarı-lacivertlilerin Suat Kaya'yı gündeme aldığı öğrenildi.

Kurmayların ilk olarak Sağlam'la görüştüğü ancak olumlu yanıt alamadığı bildirildi.

Ardından rotayı Suat Kaya'ya çeviren Bucaspor 1928'in temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Daha önce 2015-2016 sezonunda Bucaspor'da da çalışan Suat Kaya'nın göreve gelmeye sıcak baktığı da vurgulandı. İzmir ekibi yeni teknik direktörünü hafta sonuna kadar belirleyecek.

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