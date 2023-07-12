Bucaspor ayrılığı açıkladı

TFF 2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off finalini kaybeden Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar, görevinden ayrıldığını açıkladı.



Tecrübeli teknik adam yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Bucaspor 1928'de yaklaşık beş ay süren görevimi, üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getiren bir teknik direktör olarak noktalıyorum."



"15 Mart 2023 tarihinde 1-0'lık Kocaelispor galibiyeti ile başlayan seride 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldık. Bu süreçte maç başına 2,3 puan ortalaması yakaladık. 2'nci Lig'deki 39 takım arasında en az gol yiyen ekip unvanını aldık. Play-Off serisinde İskenderunspor'u iki maçta da yenerek final oynadık. Tüm bunlara rağmen ayrılık, hayat gibi futbolun da doğasında var. Saygılarımla." sözleriyle cümlelerini noktaladı.



