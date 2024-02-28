Bucaspor 1928 zirveyi bırakmıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor maçlarını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan Bucaspor 1928, gözünü Bursaspor müsabakasına çevirdi.



Ligde sonuncu sırada bulunan rakibini deplasmanda yenerek 4'te 4 yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımına güvendiğini söyledi.



İyi bir ivme yakaladıklarını anlatan Dumlupınar, "3 maçtır gol yemeden kazanıyoruz. Bursaspor saygı duyduğumuz bir takım. Hiçbir maç kolay geçmeyecek. Rakibimizin de bizim de hedeflerimiz var. Biz sahada en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyup, yarıştaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU