Bucaspor 1928 zirveyi bırakmıyor

2. Lig ekibi Bucaspor 1928, üst üste aldığı iyi sonuçlarla birlikte tekrardan zirve yarışına ortak oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928 zirveyi bırakmıyor
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28 Şubat 2024 16:50
Son güncelleme 28 Şubat 2024 16:51
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor maçlarını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan Bucaspor 1928, gözünü Bursaspor müsabakasına çevirdi.

Ligde sonuncu sırada bulunan rakibini deplasmanda yenerek 4'te 4 yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımına güvendiğini söyledi.

İyi bir ivme yakaladıklarını anlatan Dumlupınar, "3 maçtır gol yemeden kazanıyoruz. Bursaspor saygı duyduğumuz bir takım. Hiçbir maç kolay geçmeyecek. Rakibimizin de bizim de hedeflerimiz var. Biz sahada en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyup, yarıştaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

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