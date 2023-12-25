Bucaspor 1928 yenilgiyi unuttu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin son haftasında Diyarbekirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928, zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 yenilgiyi unuttu
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25 Aralık 2023 12:40
Ligin 1'inci haftasında evinde Vanspor'a 1-0 kaybeden İzmir ekibi ardından oynadığı 16 maçın 9'unu kazanıp 7'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Devre bitmeden kadrosundan birçok oyuncunun ayrıldığı Bucaspor 1928, transfer çalışmalarına da başladı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, 28 Aralık'ta Zonguldak Kömürspor'la erteleme maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Bu maçımız daha önce olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Zonguldak Kömürspor maçını kazanıp zirve ile aramızdaki puan farkını 6'ya indirmeyi amaçlıyoruz. İkinci yarı daha zorlu geçecek. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapacağız" dedi.

 

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