Bucaspor 1928 yeni kalecisini açıkladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, son olarak Samsunspor'da forma giyen Alp Tutar'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bucaspor 1928 yeni kalecisini açıkladı
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07 Eylül 2022 16:31
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna dahil etti.

Son olarak 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 1922 Konyaspor altyapısında yetişen Alp, Eyüpspor, Kırklarelispor ve Samsunspor'da oynadı.

Geçen sezon Samsunspor'da 5 resmi maça çıkan Alp 382 dakika süre aldı.
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