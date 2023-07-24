Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı!

TFF 2.Lig'in iddialı ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin'i transfer etti.



İzmir temsilcisi yaptığı açıklamada, '' Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1987 doğumlu forvet oyuncusu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz'' ifadelerini kullandı.



36 yaşındaki futbolcu, son olarak 1.Lig'de Göztepe forması giymiş ve 26 maçta 9 gol 2 asist kaydetmişti.



Yasin Öztekin kariyerinde daha önce Borrussia Dortmund, Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Gençlerbirliği formaları giymişti.