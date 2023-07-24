Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı!

TFF 2.Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı!
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24 Temmuz 2023 18:53
TFF 2.Lig'in iddialı ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin'i transfer etti.

İzmir temsilcisi yaptığı açıklamada, ''Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1987 doğumlu forvet oyuncusu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki futbolcu, son olarak 1.Lig'de Göztepe forması giymiş ve 26 maçta 9 gol 2 asist kaydetmişti.

Yasin Öztekin kariyerinde daha önce Borrussia Dortmund, Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor ve Gençlerbirliği formaları giymişti. 
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