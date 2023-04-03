Bucaspor 1928 umudunu korudu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 yenen Bucaspor 1928, zirve yarışından kopmadı.



Bu sonuçla lider Kocaelispor'u 5 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertliler, son ayların çok formda takımı ikinci sıradaki Vanspor'un ise berabere kalmasıyla rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.



Teknik direktör Sait Karafırtınalar, üst üste Uşakspor ve Balıkesirspor müsabakalarını 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Yarışta devam ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Önümüzde uzun bir maraton var. Bu süreçte kazanmaya devam edersek hedefimize ulaşırız" dedi. Bucaspor 1928, pazar günü evinde Pazarspor'la karşılaşacak.





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