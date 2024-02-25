Bucaspor 1928 seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 zirve yarışına yeniden ağırlığını koydu.



Sezonun ikinci yarısında ilk haftalarda bocalayan sarı-lacivertliler, son olarak evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Zeki'nin golüyle 3 puana uzanan Bucaspor 1928, Altınordu ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor galibiyetlerinin ardından Ankara Demirspor engelini de aşarak 51 puana ulaşıp şampiyonluk için umut tazeledi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımdaki sistemin artık oturduğunu belirterek, "Art arda gelen galibiyetlerle yeniden iddialı duruma geldik. Önümüzde 10 maç var. Hepsi bizim adımıza final niteliğinde. Seriyi sürdürüp zirveye her geçen hafta yaklaşmayı amaçlıyoruz" dedi.



Buca, önümüzdeki hafta son sırada yer alan Bursaspor'a konuk olacak.





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