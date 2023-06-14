Bucaspor 1928 şampiyonluk için sahaya çıkıyor

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finaline kalan Bucaspor 1928, perşembe tarihi maça çıkacak. Sarı-lacivertliler Spor Toto 1'inci Lig'e yükselebilmek için Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde 90 dakikayı galip tamamlayan takım Play-Off şampiyonu olarak 1'inci Lig'e yükselecek. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalar oynanacak, beraberliğin sürmesi durumunda galip taraf seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.



Son olarak 2014-2015 sezonunda ilçeyi Bucaspor takımı 1'inci Lig'de temsil etmişti. Yaşanan maddi krizler nedeniyle art arda küme düşen Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemiş, ardından Tirespor'un yarışmacı haklarını alan Başkan Cihan Aktaş, Bucaspor 1928 kulübünü kurmuştu. 2 sezon önce 2020-2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayıp kupayı kazanan Bucaspor 1928 2'nci Lig'e yükseldi. Bu senede de son ana kadar şampiyonluğu kovalayan Bucaspor 1928, zirveyi Kocaelispor'a kaptırdı. Ligi ikinci sırada bitiren İzmir ekibi direkt grup Play-Off finaline çıkıp İskenderunspor'u eledi.



KARAFIRTINALAR: HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ



Bucaspor'un başında 2012-2013 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, sarı-lacivertli takımının başında bu kez 2'nci Lig finaline yükseldi. Bu sezon göreve 23'üncü haftada gelen deneyimli teknik adam, tarihi maçı kazanıp hak ettikleri yere gelceklerini ifade etti. Şanlıurfaspor'un da güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Hepimizde heyecan dorukta. Çok iyi hazırlandık ve inancımız çok yüksek. Bu camiayı layık olduğu yere getirmek için hepimiz alnımızın son terine kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Şanlıurfaspor da Bucaspor 1928 gibi direkt grup finaline kaldı. Şanlıurfaspor, Anagold24 Erzincanspor'u eleyip Bucaspor 1928'in rakibi oldu.





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