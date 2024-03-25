Bucaspor 1928 şampiyonluğa yürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir FK'yı da 4-1 yenen Bucaspor 1928, zirve yarışındaki rakipleri lider Esenler Erokspor ve haftaya 2'nci sırada giren Vanspor'un puan kaybetmesiyle büyük avantaj yakaladı. Kırşehir FK galibiyetiyle 7'de 7 yapan sarı-lacivertliler 63 puana ulaşıp 2'nci sıraya yükseldi. Esenler Erokspor'la da arasındaki puan farkını 4'e indiren Bucaspor 1928 kalan 6 maç öncesi şampiyonluk ümitlerini iyice yeşertti.



Devre arasında kulübün satış gündemi nedeniyle 11 as oyuncusuyla yollarını ayırıp, devir gerçekleşmeyince yerlerine Ömer Şişmanoğlu, Nizamettin Çalışkan, Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Bayram Olgun gibi 11 tecrübeli isim transfer eden Buca, son maçlarda kadro kalitesini sahaya yansıttı. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, seriyi sürdürüp son ana kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını belirtti. Bucaspor bu hafta Kırklarelispor deplasmanına çıkıp, ardından Zonguldak Kömürspor, 1461 Trabzon (D), Esenler Erokspor, Afyonspor ve Diyarbekirspor maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak.





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