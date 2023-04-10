Bucaspor 1928 sağlam adımlarla geliyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Pazarspor'u 2-0 yenmeyi başaran Bucaspor 1928, son 3 maçını kazanıp zirve yarışında iddialı konuma geldi. Önemli rakiplerinden Vanspor'un deplasmanda Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertliler 63 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Lider Kocaelispor'u ise 5 puan geriden takip eden İzmir temsilcisi, kalan 7 maçta camiasına umut aşıladı.



Bucaspor kalan 7 karşılaşmada, Fethiyespor (D), 1461 Trabzon, Zonguldak Kömürspor, Vanspor (D) ve İskenderunspor'la karşılaşacak. Bucaspor 1928, deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekirspor ve Adıyaman FK müsabakalarında ise hükmen 3-0 galip ilan edilecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Önümüzde çok maç var. Biz kazandıkça, rakiplerimiz de puanlar kaybeder. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ