Bucaspor 1928 sağlam adımlarla geliyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor, son haftalarda aldığı sonuçların ardından zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Bucaspor 1928 sağlam adımlarla geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2023 13:55
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Pazarspor'u 2-0 yenmeyi başaran Bucaspor 1928, son 3 maçını kazanıp zirve yarışında iddialı konuma geldi. Önemli rakiplerinden Vanspor'un deplasmanda Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertliler 63 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Lider Kocaelispor'u ise 5 puan geriden takip eden İzmir temsilcisi, kalan 7 maçta camiasına umut aşıladı.

Bucaspor kalan 7 karşılaşmada, Fethiyespor (D), 1461 Trabzon, Zonguldak Kömürspor, Vanspor (D) ve İskenderunspor'la karşılaşacak. Bucaspor 1928, deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekirspor ve Adıyaman FK müsabakalarında ise hükmen 3-0 galip ilan edilecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Önümüzde çok maç var. Biz kazandıkça, rakiplerimiz de puanlar kaybeder. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery