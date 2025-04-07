2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Bucaspor 1928'in Play-Off umutları azaldı.



AVANTAJI KAÇIRDI



Önceki hafta da yine deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler bitime 4 maç kala 6'ncı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un 8 puan gerisine düştü.



Haftayı 8'inci sırada tamamlayan Bucaspor 1928, 7'nci durumdaki Karacabey Belediyespor'u da 4 puan geriden takip etti. Play-Off yolunda büyük avantaj kaçıran Bucaspor 1928, kalan 4 maçta Elazığspor, Menemen FK (D), 68 Aksaray Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor (D) ile karşılaşacak.



