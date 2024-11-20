Bucaspor 1928 Nihat Yılmaz'ya devam edecek

Bucaspor, sportif direktör Nihat Yılmaz'la yola devam etme kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 Nihat Yılmaz'ya devam edecek
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20 Kasım 2024 12:57
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek zirve yarışında kayıp yaşamayan Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor.

Önceki hafta tecrübeli teknik adamı Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran ve arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerin, sportif direktör Nihat Yılmaz'la yola devam edeceği öğrenildi. Nazillispor deplasmanında takımı sahaya çıkaran Yılmaz'ın oyuncuları iyi tanıdığına karar veren yönetimin yeni bir isimle anlaşma sağlamayacağı kaydedildi.
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