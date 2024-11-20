Bucaspor 1928 Nihat Yılmaz'ya devam edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek zirve yarışında kayıp yaşamayan Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor.
Önceki hafta tecrübeli teknik adamı Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran ve arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerin, sportif direktör Nihat Yılmaz'la yola devam edeceği öğrenildi. Nazillispor deplasmanında takımı sahaya çıkaran Yılmaz'ın oyuncuları iyi tanıdığına karar veren yönetimin yeni bir isimle anlaşma sağlamayacağı kaydedildi.
Önceki hafta tecrübeli teknik adamı Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran ve arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerin, sportif direktör Nihat Yılmaz'la yola devam edeceği öğrenildi. Nazillispor deplasmanında takımı sahaya çıkaran Yılmaz'ın oyuncuları iyi tanıdığına karar veren yönetimin yeni bir isimle anlaşma sağlamayacağı kaydedildi.