Bucaspor 1928 Nihat Yılmaz'ya devam edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek zirve yarışında kayıp yaşamayan Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor.



Önceki hafta tecrübeli teknik adamı Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran ve arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerin, sportif direktör Nihat Yılmaz'la yola devam edeceği öğrenildi. Nazillispor deplasmanında takımı sahaya çıkaran Yılmaz'ın oyuncuları iyi tanıdığına karar veren yönetimin yeni bir isimle anlaşma sağlamayacağı kaydedildi.

