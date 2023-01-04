Bucaspor 1928'in hocası Cüneyt Dumlupınar çok umutlu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar değerlendirmelerde bulundu. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik adamı, tek hedeflerinin sezonu zirvede bitirip şampiyonluğu camiaya getirmek olduğunu söyledi. Sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Dumlupınar, "Ayaklarımız yere sağlam basıyor. İyi bir futbolcu grubumuz var. Takımın içinde arkadaşlığımız çok iyi. Camia olarak bütünleşmiş durumdayız. Başkanımız, ceomuz, sportif direktörümüz personelimiz, teknik ekibimiz, sağlık persolelimiz, masörümüz, taraftarımız ve malzemecimize kadar inancımız tam. Bucaspor olarak sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimizden eminiz" dedi.

Antalya kampının verimli geçtiğini vurgulayan Dumlupınar, "23 Aralık'ta kendi tesislerimizde çalışmalara başladık, 5 gün tesislerimizde çalıştıktan sonra Antalya'ya geldik. Burada 10 günlük kamp süreci olacak. 3 hazırlık maçı yapacağız. Buraya 23 futbolcu, 4 kaleciden oluşan kamp kadromuzla geldik. Altyapımızdan da oyuncularımız var. Özellikle son olarak aramıza kattığımız, Bucaspor için gelecekte çok iyi şeyler yapacağına inandığımız Kerem, Arda ve Murat bizimle. Daha önceden de Ege ve Emre bizimle oldu. Melih ve Efe gibi çok değerli kalecilerimiz var. İnşallah onlar Bucaspor'un geleceği olacak. Başkanımız Cihan Aktaş'a çok teşekkür etmek istiyorum, bize çok konforlu çalışma ortamı sağlıyor. İkinci yarı zorlu ve çetin geçecek. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber camia olarak her şeyimizle lige hazır bir şekilde başlayıp en kısa sürede 1'inci Lig biletini almak istiyoruz" yorumunu yaptı.