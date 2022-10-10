Bucaspor 1928 ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Weecoins Kırklarelispor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.



Üst üste Serik Belediyespor ve Sarıyer galibiyetleriyle zirve yarışının içine giren sarı-lacivertliler serisini sonlandırdı.



Grupta 8 maçı 4 galibiyet, 4 beraberlikle geçtikten sonra ilk kez teslim olan Bucaspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Serimizi sürdürmek istiyorduk. Taraftarımızdan özür dileriz. Ancak önümüzde çok maç var. Biz her şeyden gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" dedi.





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