Bucaspor 1928 iç transfere yoğunlaştı

TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928, transfer önceliğini iç transfere verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bucaspor 1928 iç transfere yoğunlaştı
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08 Temmuz 2023 16:08
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, önceliğini iç transfere verdi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola devam edecek sarı-lacivertlilerde 9 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi. Kıvanç Küçükkarış, Onur Özcan, Abdullah Balıkuv, Ercan Şirin, Ege Okka, Cuma Menize, Berke Bıyık, Recep Gül ve Mehmet Fuat Gölbaşı'nın mukaveleleri tamamlandı. Yönetim ise Karafırtınalar'dan gelecek raporu beklemeye başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Cumartesi günü başlayacak sarı-lacivertlilerde takımda kalacak isimlerin o tarihe kadar netleşeceği ifade edildi.
 
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