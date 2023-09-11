Bucaspor 1928 galibiyetle tanıştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta Vanspor'a evinde 1-0 yenilip, Yeni Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda berabere kalan Bucaspor 1928, 3'üncü hafta galibiyetle tanıştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 galibiyetle tanıştı
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11 Eylül 2023 15:27
Evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenen sarı-lacivertliler zirve yolunda umutlandı.

Maçın 70'inci dakikasında Erhan Çelenk'in golüyle 3 puanı kapan İzmir ekibinde teknik direktör Ahmet Yıldırım önemli bir galibiyet aldıklarını ve artık çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Yıldırım, "Kazanmak bize moral ve güven verdi. Şimdi seri yakalamak amacındayız" dedi.

Bucaspor 1928, hafta sonu Ankaraspor deplasmanına çıkacak.

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