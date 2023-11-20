Bucaspor 1928 evinde rakiplere geçit vermiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 14'üncü hafta maçında Kırklarelispor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928, evinde üst üste 6'ncı maçını kazandı. İzmir ekibi, evinde kazandığı puanlarla zirve yarışına tutundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 evinde rakiplere geçit vermiyor
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20 Kasım 2023 15:41
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 14'üncü hafta mücalesinde Kırklarelispor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928, evinde üst üste 6'ncı maçını kazandı.

İlk hafta Yeni Buca Stadı'nda Vanspor'a 1-0 yenilen sarı-lacivvertliler bir daha sahasında puan kaybetmedi. Bu periyotta Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Bursaspor, Serik Belediyespor ve Kırklarelispor'u mağlup eden Bucaspor 1928, evinde kazandığı puanlarla zirve yarışına tutundu.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, iç sahadaki başarılı performansı deplasman maçlarına da yansıtacaklarını belirterek, "Kırklarelispor galibiyetiyle çıkışya geçtik. Seri yakalayıp zirve yarışında daha da iddialı konuma gelmek istiyoruz" dedi.

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