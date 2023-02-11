Bucaspor 1928'e yine ateş düştü

Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş depreminde kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın vefatının ardından günlerdir enkaz altında olduğu bilinen annesi Tülay Yıldırım'ı da kaybetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bucaspor 1928'e yine ateş düştü
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11 Şubat 2023 16:50
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş depreminde kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın vefatının ardından günlerdir enkaz altında olduğu bilinen annesi Tülay Yıldırım'ı da kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın annesi Tülay Yıldırım'ın yaşanılan deprem sonrası hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kardeşini ve annesini kaybeden Burak'a ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Yaşanılan deprem felakatenin ardından Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te enkaz altında kalan ailesinden babası Abdurrahman Yıldırım sağ olarak kurtarılmıştı.

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