Bucaspor 1928'e iki takviye daha

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 iki transferi daha resmen bitirdi.



Ara dönemde kiralıktan dönen Osman Işıklı'nın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Kocaelispor'dan orta saha Emre Nefiz ile Kuşadasıspor'da yine orta alanda görev yapan Çağrı Ortakaya'yı resmen kadrosuna dahil etti.



İki futbolcunun da lisansı çıkarıldı.



