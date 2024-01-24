Bucaspor 1928'e iki takviye daha

2. Lig ekibi Bucaspor 1928, Emre Nefiz ve Çağrı Ortakaya'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928'e iki takviye daha
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24 Ocak 2024 13:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 iki transferi daha resmen bitirdi.

Ara dönemde kiralıktan dönen Osman Işıklı'nın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Kocaelispor'dan orta saha Emre Nefiz ile Kuşadasıspor'da yine orta alanda görev yapan Çağrı Ortakaya'yı resmen kadrosuna dahil etti.

İki futbolcunun da lisansı çıkarıldı. 

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