Bucaspor 1928'e final için 1 puan yetecek

Grupta 16 Mayıs'ta 1 puan gerisinde yer alan İskenderunspor'u Yeni Buca Stadı'nda konuk edecek sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere kalırsa şampiyonluk şansını tamamen kaybedecek ancak 2'nciliği garantileyip statü gereği Play-Off'ta direkt final oynama hakkı elde edecek.



Play-Off'taki diğer takımların ise final için 2 tur geçmesi gerecek. Son hafta ise ligden çekilen Diyarbekirspor'dan hükmen 3 puan alması garanti olan Bucaspor 1928, İskenderunspor'u yenerse şampiyonluk için Kocaelispor'un 2 hafta üst üste mağlup olmasını bekleyecek.



Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Play-Off finalinin de çok önemli olduğunu belirterek, "Elbette şampiyonluk için matematik olarak şansımız var. Ancak bunu başaramazsak, final de bizim adımıza önemli. Öyle ya da böyle tek hedefimiz adımızı Spor Toto 1'inci Lig'e yazdırmak" dedi.





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