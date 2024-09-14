Bucaspor 1928 deplasmanda Somaspor'a karşı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 2 haftasını 4'er puanla kapatan iki Ege ekibi Somaspor ve Bucaspor 1928 15 Eylül Pazar günü Soma'da karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'de başlayacak maçta Taner Tuncer görev alacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 deplasmanda Somaspor'a karşı
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14 Eylül 2024 13:33
Son güncelleme 14 Eylül 2024 13:34
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 2 haftasını 4'er puanla kapatan iki Ege ekibi Somaspor ve Bucaspor 1928 15 Eylül Pazar günü Soma'da karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'de başlayacak maçta Taner Tuncer görev alacak.

Ev sahibi Somaspor'un teknik direktörü Erman Güraçar, zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "İki takımın da bu sezon hedefi üst sıralar olacak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Bucaspor 1928'in tecrübeli çalıştırıcısı Uğur Balcıoğlu, Soma'ya 3 puan için gittiklerini belirterek, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay deplasman maçı olmayacak ancak kazanacağımazyürekten inanıyoruz" dedi.

ARDA USLUOĞLU SÜPER LİG'E GİTTİ

Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki forvet Arda Usluoğlu, Süper Lig'e transfer oldu. Daha önce adı Galatasaray'la da anılan genç oyuncu Alanyaspor'a imza attı. Uzun süredir Arda'nın peşinde olan, temmuz ayında da genç oyuncu için Buca yönetimiyle pazarlık masasına oturan Alanyaspor, bonservisini aldığı Arda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda ilk profesyonel maçlarına çıkan Arda, geçen sezon ise istikrarlı bir şekilde sarı-lacivertli formayı giydi. Geçen sene 26 maçta oynayan Arda 4 gol attı. Bu sezon da Bucaspor 1928'le ilk 3 maça çıkan oyuncu 126 dakika sahada kaldı.

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