Bucaspor 1928 deplasmanda kazanamıyor!

Bucaspor 1928, ligde deplasmanda oynadığı oynadığı 6 maçta 5 beraberlik aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928 deplasmanda kazanamıyor!
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13 Kasım 2023 12:52
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıradaki Kırşehir Futbol SK ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, dış sahada oynadığı 6'ncı maçında 5'inci beraberliğini aldı.

Evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle 15 puan toplayan İzmir temsilcisi, deplasmanda ise 5 beraberlik, 1 galibiyetle 8 puan kazanabildi. Grupta 23 puana ulaşan sarı-lacivertliler, puan cetvelinde 1 basamak düşerek 5'inci sırada yer buldu. Bucaspor'un golüne imza atan Berke Bıyık, bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. İzmir ekibi bu hafta evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

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