Bucaspor 1928'den kritik galibiyet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 yenerek yarışa tutundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'den kritik galibiyet
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08 Ekim 2023 14:03
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 yenerek yarışa tutundu.

Puanını 12'ye çıkaran sarı-lacivertliler özellikle evinde oynadığı son 3 maçı da kazandı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım iyi bir futbolla galibiyete uzandıklarını söyledi. Bir an önce galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Evimizde iyi sonuçlar alıyoruz, bunu deplasmanlara da yansıtmalıyız. Seri yakalarsak zirve yarışına daha fazla ağırlığımızı koyarız" dedi.
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