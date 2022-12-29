Bucaspor 1928'den kampa genç takviyeler

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devre hazırlıkları kapsamından Antalya'da kampa girdi. Sarı-lacivertliler 26 kişilik kadrosuna altyapısından 3 genç oyuncuyu da takviye etti. Futbol akademisinden yetişip A takımda oynamaya başlayan Melih Ataş, Efe Doğan, Emre Erdem ve Ege Okka'dan sonra teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın raporu doğrultusunda Kerem Yorulmaz, Murat Komili ve Arda Usluoğlu da kadroya dahil edildi. Antalya kampının çok moralli başladığını ifade eden Dumlupınar, "Zorlu bir ilk devre geçirdik ve lider olarak araya girdik. İkinci yarı çok daha zorlu geçecek. En iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maratonu zirvede bitirip layık olduğumuz yerlere geleceğiz" dedi.



Bucaspor, 3'üncü Lig ekibi Yeni Mersin İdmanyurdu'yla anlaşan golcüsü Tunç Murat Behram'ın yarım sezonluğuna kiralık verildiğini açıkladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ