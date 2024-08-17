Bucaspor 1928'de Uğur Balcıoğlu dönemi başladı

Sezon öncesi takımı çalıştıran Engin Dursun ile yolllarını ayıran Bucaspor 1928, takımı daha önce 2'nci Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı Uğur Balcıoğlu ile resmen anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'de Uğur Balcıoğlu dönemi başladı
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17 Ağustos 2024 14:28
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözüldü.

Sezon öncesi takımı çalıştıran Engin Dursun ile yolllarını ayıran sarı-lacivertliler, takımı daha önce 2'nci Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı Uğur Balcıoğlu ile resmen anlaşma sağladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için 2020-2021 sezonunda 3'ün Lig'de yaşadığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Uğur Balcıoğlu hocamız ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza yuvasına hoşgeldin der üzümlü armamız altında nice başarılara imza atmasını dileriz" denildi.

Yeni teknik direktör Uğur Balcıoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Yeni Buca Stadı'ndaki antrenmanı Başkan Cihan Aktaş da takip etti.

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